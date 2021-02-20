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    20 февраля 2021, 13:36

    Локомотив сошел с рельсов на станции Магнитогорск-Грузовой

    Полина Петрова

    Локомотив сошел с рельсов на железнодорожной станции Магнитогорск-Грузовой в Челябинской области, рассказал «Царьград».

    Локомотив сошел с рельсов на станции Магнитогорск-Грузовой

    Поезд сошел с пути, когда выполнял маневр. Отмечается, что произошедшее никак не повлияло на график движения поездов. Пострадавших нет. Причины аварии выясняет Карталинская транспортная прокуратура.

    «Организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — уточнили в пресс-службе ведомства.

    Ранее сообщалось, что сход вагонов грузового поезда с углем произошел на станции Ангарич Забайкальской железной дороги в Амурской области. Движение уже восстановили.