Происшествия 18 мая 2023, 17:26 Локомотив с вагоном сошли с рельсов в Ленинградской области

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На железнодорожной станции Волосово в Ленинградской области с рельсов сошел локомотив и первая колесная пара пустого вагона. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, железнодорожный состав сошел во время выполнения маневровых работ. В результате схода локомотива с рельсов никто не пострадал.

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Отмечается, что по данному факту специалисты проводят проверку.