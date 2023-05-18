18 мая 2023, 17:26
Локомотив с вагоном сошли с рельсов в Ленинградской области
На железнодорожной станции Волосово в Ленинградской области с рельсов сошел локомотив и первая колесная пара пустого вагона. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, железнодорожный состав сошел во время выполнения маневровых работ. В результате схода локомотива с рельсов никто не пострадал.
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Отмечается, что по данному факту специалисты проводят проверку.
Ленинградская область
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