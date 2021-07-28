Локальный режим ЧС ввели в Барнауле из-за взрыва в пятиэтажке

Локальный режим чрезвычайной ситуации ввели в одном из районов Барнаула, где в одной из квартир жилой пятиэтажки взорвался газ. При взрыве пострадали два человека, в квартире обрушились межкомнатные стены.

«Сейчас мы объявляем в районе в связи с этой ситуацией режим ЧС по данному адресу», — процитировал ТАСС слова главы Барнаула Вячеслава Франка.

В среду, 28 июля, в квартире пятиэтажного дома в Барнауле произошел взрыв. Ударной волной выбило стекла, двери, обрушились межкомнатные двери. Пострадали два человека — 69-летняя женщина и семилетняя девочка. Ребенка с сотрясением мозга доставили в больницу, женщину госпитализировали с ожогами.

Из дома сотрудники МЧС эвакуировали 32 человека. Сейчас выясняют причины, по предварительным данным, взрыв мог произойти из-за неисправного газового оборудования.

После обследования здания жильцам дома либо разрешат вернуться, либо предложат разместиться во временном пункте. По словам Франка, власти на всякий случай уже сейчас готовят пункт временного размещения для жильцов пострадавшего дома. Он пообещал, что уделят внимание каждой семье. Об этом написал «Интерфакс».

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.