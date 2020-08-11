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    11 августа 2020, 21:41

    Локализован пожар на лыжной базе в Химках. Видео

    Анастасия Кукова , Екатерина Андронова

    На территории бывшей лыжной базы в Химках начался пожар. Его площадь, по данным источника «360», составляет 450 квадратных метров.
    Локализован пожар на лыжной базе в Химках. Видео

    Загорелось деревянное двухэтажное здание, расположенное по адресу: улица Лермонтова, 1. Существует угроза распространения огня на другие здания.

    «Пожар локализован в 19:36. Горело здание, сдававшееся в аренду на территории бывшей лыжной базы. Сведений о пострадавших нет. Люди вышли на улицу до прибытия подразделения», — сообщили в МЧС.

    Источник видео: Telegram-канал «Инцидент. Москва»

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