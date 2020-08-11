Локализован пожар на лыжной базе в Химках. Видео

На территории бывшей лыжной базы в Химках начался пожар. Его площадь, по данным источника «360», составляет 450 квадратных метров.

Загорелось деревянное двухэтажное здание, расположенное по адресу: улица Лермонтова, 1. Существует угроза распространения огня на другие здания.

«Пожар локализован в 19:36. Горело здание, сдававшееся в аренду на территории бывшей лыжной базы. Сведений о пострадавших нет. Люди вышли на улицу до прибытия подразделения», — сообщили в МЧС.

Источник видео: Telegram-канал «Инцидент. Москва»