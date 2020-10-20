20 октября 2020, 20:03
Локализован пожар в здании бывшего Невского рынка
Спасатели локализовали возгорание, которое произошло в здании бывшего Невского рынка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.
Здание загорелось сегодня днем. В происшествии никто не пострадал. На месте все еще работают спасатели.
«В 16:46 на территории бывшего Невского рынка в заброшенном здании горел мусор на площади 20 квадратных метров. В 17.06 локализация», — уточнили в ведомстве.