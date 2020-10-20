Локализован пожар в здании бывшего Невского рынка

Здание загорелось сегодня днем. В происшествии никто не пострадал. На месте все еще работают спасатели.

«В 16:46 на территории бывшего Невского рынка в заброшенном здании горел мусор на площади 20 квадратных метров. В 17.06 локализация», — уточнили в ведомстве.