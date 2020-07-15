Локализован пожар на обувном складе в Долгопрудном

Пожарные подмосковного управления МЧС локализовали распространение огня на площади 4,5 тысяч квадратных метров на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудный.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России, локализация пожара была объявлена в 00:10 мск.

Первая информация о возгорании на складе, расположенном по адресу ул. Новая, 1А, поступила в 22:00 мск. Через 15 минут ему был присвоен второй (повышенный) ранг сложности. Еще через полчаса обвалилась кровля помещения по всей площади здания — 6,5 тысяч квадратных метров. Пока о пострадавших ничего не сообщалось.

Сейчас на месте пожара работают более 70 человек и 20 единиц спецтехники. К месту возгорания выехала дежурная смена Мособлпожспаса. Она проведет замеры воздуха на превышение норм ПДК вредных веществ.