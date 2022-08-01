Лодка вместе с людьми перевернулась в Шурышкарском районе ЯНАО

Сотрудники «Ямалспаса» вышли на поиски женищны, которая пропала в устье реки Сыня в Шурышкарском районе ЯНАО. По данным ведомства, на лодке, которая перевернулась, находилось шесть человек, написало издание «Вести Ямал».

Пять человек смогли благополучно добраться до берега, одна женщина выбраться не смогла.

«В минувшие выходные в устье реки Сыня перевернулась лодка „Амур“, на борту которой находились 6 человек. <…> Пять человек выбрались на берег самостоятельно, еще одна северянка спастись не смогла», — процитировал Ura.ru сообщение спасателей.

В МЧС России по ЯНАО сообщили, что их сотрудники к происшествию не привлекались. Других подробностей инцидента пока нет.