Лодка столкнулась с баржей в Пермском крае. Один человек погиб

Баржа столкнулась с рыбацкой моторной лодкой в Пермском крае в акватории реки Камы. Мужчина, находившийся на лодке, погиб в результате столкновения. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Пермскому краю.

«В ночь со 2 на 3 июля 2021 года 52-летний мужчина, управляя моторной лодкой, не оборудованной навигационными огнями, совместно с пассажиром, в условиях плохой видимости и при неблагоприятных погодных условиях выплыли для рыбалки в акваторию реки Кама», — сказано в сообщении пресс-службы.

Во время столкновения лодка перевернулась. Пассажир лодки погиб. По факту столкновения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».