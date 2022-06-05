Лодка с тремя детьми опрокинулась на Енисее

Лодка с семью пассажирами, в числе которых были трое детей, перевернулась на Енисее в Красноярском крае. В результате один человек погиб, еще один — пропал без вести. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по региону.

«5 июня 2022 года в следственные органы поступило сообщение о том, что на реке Енисей в одном километре от села Усть-Пит Енисейского района Красноярского края опрокинулась лодка с четырьмя взрослыми пассажирами и тремя малолетними детьми», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в результате происшествия погибла 31-летняя женщина. Местонахождение 38-летнего мужчины остается неизвестным.

По предварительным данным, семь человек, в числе которых были трое детей в возрасте трех, девяти и 11 лет, отправились на лодке из деревни Анциферово в село Усть-Пит. Управлявший лодкой мужчина не справился с управлением и судно опрокинулось, люди оказались в воде. Находившиеся поблизости очевидцы помогли вытащить детей, двое мужчин сумели самостоятельно выбраться на берег.

По факту происшествия начата проверка. Пропавшего мужчину ищут.

Ранее сообщалось о том, что моторная лодка затонула у берегов Индонезии. Без вести пропали 26 человек.