06 сентября 2023, 18:04
Лодка с 6 пассажирами перевернулась на Химкинском водохранилище — источник
Источник «360»: на Химкинском водохранилище перевернулась лодка с 6 пассажирами
Лодка с шестью пассажирами перевернулась в Москве на Химкинском водохранилище. По предварительным данным, пятеро из них пока не выплыли. Об этом сообщил источник «360».
Все случилось по адресу: Ленинградское шоссе, 51. Очевидец, наблюдавший за происшествием со стороны речного вокзала, обратился в экстренные службы. Один из тех, кто находился в лодке, смог выплыть и забраться в нее, остальных пока не видно.
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Спасатели уже прибыли на место. Информация дополняется.
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