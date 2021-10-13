Лодка с пятью туристами перевернулась на Сахалине

Моторная лодка с пятью туристами перевернулась в Охотском море у южного побережья Сахалина недалеко от маяка Анива. Люди смогли выбраться на сушу самостоятельно, потом к ним на помощь прибыл пограничный сторожевой корабль «Корсаков».

О ЧП пограничникам сообщили сотрудники ГУ МЧС. Замерзших туристов нашли на берегу, они подавали сигналы, светя фонариками, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Сахалинской области.

По данным ведомства, туристы оказались в этом районе, потому что плыли на лодке на экскурсию на маяк Анива. На борту корабля людей отогрели, их осмотрел медик, сегодня утром туристов доставили в поселок Новиково, где их на автобусе забрала турфирма.

В региональном Минтуризма сообщили, что перевозку людей на моторной лодке осуществлял житель села Новиково, который не работает в какой-либо туроператорских компаний и не является сотрудником лицензированных морских перевозчиков.

В ведомстве призвали туристов и местных жителей обращаться за услугами по перевозке или проведению экскурсий только к тем компаниям, которые имеют лицензию. В этом случае они несут полную ответственность за безопасность пассажиров и ежегодно проходят технические осмотры техники на соответствие требованиям безопасности.