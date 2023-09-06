Эксклюзив

06 сентября 2023, 18:27

Очевидцу показалось. Лодка с пассажирами не переворачивалась на Химкинском водохранилище

«360»: лодка с пассажирами не переворачивалась на Химкинском водохранилище

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Лодка с шестью пассажирами не переворачивалась на Химкинском водохранилище. Очевидцу, который обратился в полицию, все показалось, сообщил источник «360».

На самом деле на водохранилище проходила тренировка.

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«Проводилась тренировка, все участники были в спасательных жилетах, никто не пострадал», — передал собеседник агентства.

Около часа назад очевидец сообщил в экстренные службы о том, что на водохранилище перевернулась лодка и люди упали в воду. Один якобы сумел забраться обратно в лодку, пятеро — нет. Позже со свидетелем связались вновь, и он пояснил, что ошибся.

Ранее лодка с четырьмя людьми на борту перевернулась на реке Большой Енисей в Туве, пропали три человека. Сотрудники МЧС выдвинулись на место происшествия для поисковых работ. В Следственном комитете заявили, что начали доследственную проверку по факту произошедшего.

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