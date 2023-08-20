Происшествия 20 августа 2023, 10:16 Лодка с людьми перевернулась на реке в Туве, три человека пропали МЧС: лодка с людьми перевернулась в Туве, пропали три человека МЧС Тувы / Telegram-канал

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Лодка с четырьмя людьми на борту перевернулась на реке Большой Енисей в Туве, пропали три человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«От оперативного дежурного системы 112 поступила информация, что на пути следования в село Сыстыг-Хем Тоджинского района на реке Большой Енисей перевернулась лодка с четырьмя людьми на борту», — отметили в ведомстве.

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В МЧС добавили, что один из них сумел выплыть самостоятельно.

«На данный момент местонахождение трех человек неизвестно. Два катера государственной инспекции по маломерным судам МЧС России выдвинулись на место происшествия для поисковых работ», — добавили в региональном ведомстве.

В пресс-службе Восточного МСУТ СК России сообщили, что начали доследственную проверку по факту произошедшего.

Ранее в Карелии во время поездки на Ладожском озере перевернулась маломерная лодка. Местный Минздрав сообщал, что в результате ЧП пострадали 10 человек, информации о погибших не поступало, писал RT.