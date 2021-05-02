Лодка с людьми опрокинулась на Северной Двине

Моторная лодка с четырьмя людьми и собакой опрокинулась на Северной Двине недалеко от Архангельска. Предположительно, все утонули, сообщили в региональной диспетчерской службе 112.

Спасатели получили сообщение об опрокинувшейся лодке вечером 1 мая. Все произошло на глазах очевидцев, находившихся в тот момент на необитаемом острове Кехотский. По их словам, в воде оказались четыре человека и собака.

«Опрокидывание произошло на 39-40 километре Северной Двины в районе острова Оброшня. Очевидцы помочь утопающим не смогли, так как. находились слишком далеко от них», — пояснили в диспетчерской службе.

На место первыми добрались на катере местные жители, которые нашли тело женщины. Затем прибыли спасатели областной службы спасения, а также специалисты Арктического аварийно-спасательного центра МЧС России и Центральной спасательной станции.

«На борт спасательного судна удалось поднять тело женщины, которая находилась в спасательном жилете. На момент обнаружения она не подавала признаков жизни», — сообщили в службе.

Спасатели нашли моторную лодку «Обь», пустой спасательный жилет и тело собаки. Поиск людей решили продолжить 2 мая.