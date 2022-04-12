Лодка с двумя рыбаками перевернулась в Приморье

Накануне ближе к полуночи, стало известно, что на реке Арсеньевка Приморского края перевернулась лодка с двумя местными жителями. Один из приморцев смог спастись сразу, а тело второго родственники обнаружили на следующий день.

Как пишет vostokmedia.com, о происшествии стало известно от пострадавшего во время крушения лодки гражданина, который обратился в службу спасения. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, один из двух пострадавших уже смог самостоятельно выбраться на «островок». Спасатели отвезли его на берег на катере, после чего попытались найти второго мужчину. Однако когда его поиски не принесли никакого результата, спасательную операцию решено было возобновить днем 12 апреля.

Позже стало известно, что тело пропавшего мужчины 1967 года рождения было найдено его родственниками. Об этом сообщает ЕДДС Анучинского района.