Лодка с двумя девочками перевернулась на озере в Карелии. Дети погибли

На озере в Медвежьегорском районе Карелии перевернулась лодка с двумя детьми. Они погибли, взрослых ищут. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения региона.

«В акватории озера Кумчезеро недалеко от деревни Покровское в Медвежьегорском районе 12 июня перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети — две девочки трех и шести лет. Тела детей были извлечены спасателями из медвежьегорского отряда КРПСС в тот же день. Поиск родителей в данный момент продолжается», — говорится в сообщении комитета.

В ведомстве добавили, что на место происшествия выехали спасатели с необходимым для поиска людей оборудованием. По предварительным данным, ни на ком из членов семьи не было спасательных жилетов, а лодка перевернулась от толчка на повороте.

На этой неделе В Приморье, на озере Ханка, во время лодочной прогулки пропали супруги. Их трехлетнего ребенка нашли в тяжелом из-за переохлаждения состоянии.