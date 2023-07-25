Происшествия 25 июля 2023, 00:59 Лодка с пассажирами перевернулась в Кронштадте СК: лодка с шестью пассажирами перевернулась в Кронштадте, один человек погиб РИА «Новости»

Читать 360tv в

Лодка с шестью пассажирами перевернулась в районе дамбы в Кронштадте. В результате один человек погиб. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Вечером 24 июля 2023 года поступило сообщение, что в районе дамбы возле города Кронштадт перевернулась лодка, на борту которой находились шесть человек. По предварительной информации, <…> один человек погиб», — заявили в ведомстве.

Реклама

Пассажиров лодки вытащили из воды. На место выехали криминалисты и следователи Санкт-Петербурга, проводится ряд мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Подобный случай произошел 22 июля. Катер затонул в акватории Финского залива, на судне находилось девять человек. Одного пострадавшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. Капитана катера задержали. Мужчина пытался скрыться. Полиция также задержала мужчину, который получил катер от собственника для проведения специальных мероприятий.