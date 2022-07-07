Лодка опрокинулась в Якутии. Несколько человек пострадали

Моторная лодка опрокинулась в Якутии на реке Булгурума. В результате происшествия несколько человек пострадали. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

Восемь человек, которые находились на борту судна, оказались в воде. Среди них были двое несовершеннолетних. Пострадавшие смогли самостоятельно добраться до берега.

Водитель лодки пропал без вести. На данный момент спасатели занимаются его поисками. Сотрудникам Восточного МСУТ СК России предстоит выяснить обстоятельства случившегося.