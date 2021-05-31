Лобовое столкновение закончилось гибелью человека в Башкирии

В Башкирии лобовое столкновение двух легковых машин обернулось гибелью человека. Еще четыре человека получили травмы. Как сообщил сайт mkset.ru, со ссылкой на УГИБДД по региону, смертельная авария произошла в Архангельском районе на трассе Уфа-Белорецк.

Lada Priora, следовавшая из Сибая под управлением 36-летнего водителя, столкнулась на встречной полосе с Mitsubishi Lancer, которой управлял 50-летний житель Уфы.

В столкновении погиб 57-летний пассажир отечественного автомобиля. Его водитель и три пассажира иномарки — 45-летняя и 36-летняя женщины и 46-летний мужчина — получили травмы.

Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии. По предварительным данным, аварии мог способствовать мокрый асфальт на затяжном повороте дороги.