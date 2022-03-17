Лобовое столкновение машин в Ленинградской области унесло жизни двоих человек

Серьезное ДТП произошло в Ленинградской области на 660 километре трассы М-11в Тосненском районе. Там лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Авария произошла сегодня. 28-летняя женщина управляла автомобилем Mazda, у которого во время движения лопнуло колесо. Машина столкнулась с Porsche Cayenne, который в этот момент ехал по встречной полосе. В результате аварии водители обоих автомобилей погибли.