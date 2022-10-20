Лобовое столкновение машин произошло в Татарстане. Один человек погиб | 360°

20 октября 2022, 16:06
Лобовое столкновение машин произошло в Татарстане. Один человек погиб
ДТП с участием автомобилей Ford и Renault произошло накануне в Новошешминском районе Татарстана. Об этом сообщил сайт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по республике.
Водитель Ford выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другой иномаркой. В результате случившегося скончался водитель Renault.
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Второго водителя вместе с пассажирами отвезли в больницу. Проводится расследование.
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ДТП
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