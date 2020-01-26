Лобовое столкновение легковушки с внедорожником в Новой Москве попало на видео

Внедорожник УАЗ и легковушка лоб в лоб столкнулись утром 26 января в поселении Красносельском (Новая Москва). В распоряжении «360» появилось видео этой серьезной аварии.

В кадр попал момент столкновения: внедорожник ехал по своей полосе, а легковушка вылетела на большой скорости на встречку и превратилась в груду металлолома. Водителя с травмами увезли в больницу. Он находится в тяжелом состоянии. Более подробной информации о ДТП пока нет.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

По данным информированного источника, вылетевший на встречку водитель легковой машины торопился с работы домой к жене и ребенку. Он превысил скорость и на скользкой дороге не справился с управлением. Водитель УАЗа получил только сильные ушибы.