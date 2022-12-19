Происшествия 19 декабря 2022, 16:46 Лобовое столкновение легковушки и грузовика произошло в Оренбургской области

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Серьезное ДТП произошло в Оренбургской области. В лобовом столкновении легковушки и грузовика погибли четыре человека. Об этом сообщил 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

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Аварию зафиксировали на 74 километре трассы «Самара — Б.Черниговка — Республика Казахстан». По предварительным данным, водитель Skoda не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с большегрузом Scania. В результате водитель и трое пассажиров легкового автомобиля погибли на месте. Еще одного пассажира доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.