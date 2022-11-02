Лобовое столкновение двух машин унесло жизни двоих человек в Татарстане | 360°

Происшествия 02 ноября 2022, 15:55 Лобовое столкновение двух машин унесло жизни двоих человек в Татарстане

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Серьезное ДТП произошло Тукаевском районе Татарстана. Там столкнулись две иномарки. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

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Авария произошла неподалеку от Набережных Челнов. Машина Great Wall вылетела на встречную полосу на высокой скорости. Там произошло лобовое столкновение с Nissan. В результате водитель и пассажир второй иномарки погибли на месте происшествия. Водитель и пассажир китайского авто получили серьезные травмы. Их доставили в медицинское учреждение.