Происшествия 29 июня 2023, 13:37 Лобовое столкновение двух машин унесло человеческие жизни под Волгоградом

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Серьезное ДТП произошло в Городищенском районе Волгоградской области. Там в лоб столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили «Новости Волгограда» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

Авария случилась на трассе А-260 «Волгоград — К. Шахтинский». Водитель «Жигулей» выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen Polo. В результате удара отечественная легковушка загорелась. Водители обоих машин погибли на месте происшествия.