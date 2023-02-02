Происшествия 02 февраля 2023, 16:21 Лобовое столкновение двух легковушек произошло в Самарской области

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Серьезное ДТП произошло 1 февраля на трассе в Волжском районе Самарской области. Там столкнулись две иномарки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

Водитель Chevrolet Niva нарушил правила дорожного движения и попытался совершить обгон на запрещенном участке. На встречной полосе он столкнулся с Datsun. В результате водитель второй машины получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение.

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Водитель Chevrolet Niva отказался проходить освидетельствование на наличие алкоголя в организме.