Происшествия 10 января 2023, 23:54 Лобовое столкновение двух легковушек произошло на Сахалине

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Серьезное ДТП произошло на Сахалине. Там на трассе «Южно-Сахалинск — Оха» столкнулись две легковушки. Об этом сообщила «СвободнаяПресса» со ссылкой на пресс-службу регионального главка ГИБДД России.

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Водитель Toyota Sprinter не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Honda Freed. В результате женщина, которая находилась во второй машине, погибла. Также травмы получили три человека. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.