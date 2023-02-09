Происшествия 09 февраля 2023, 22:17 Лобовое столкновение двух иномарок произошло в Нижнем Новгороде

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Серьезное ДТП произошло в Нижнем Новгороде на улице Минеева. Там столкнулись две иномарки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал областного УГИБДД.

Водитель Toyota RAV4 выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Hyundai Elantra. В результате водитель второй иномарки погиб на месте происшествия от полученных травм. Мужчина не пристегнулся ремнем перед поездкой.

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Также травмы получил ребенок, который ехал в Toyota. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.

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