09 февраля 2023, 22:17
Лобовое столкновение двух иномарок произошло в Нижнем Новгороде
Серьезное ДТП произошло в Нижнем Новгороде на улице Минеева. Там столкнулись две иномарки. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал областного УГИБДД.
Водитель Toyota RAV4 выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Hyundai Elantra. В результате водитель второй иномарки погиб на месте происшествия от полученных травм. Мужчина не пристегнулся ремнем перед поездкой.
Реклама
Также травмы получил ребенок, который ехал в Toyota. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение.
Реклама
ДТП
Реклама
Реклама