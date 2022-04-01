Лобовое столкновение двух грузовиков произошло под Ялтой

Серьезное ДТП произошло возле поселка Кацивели на автодороге Ялта — Севастополь. Там 31 марта около 09:00 столкнулись два грузовика. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МВД Республике Крым.

Водитель грузового автомобиля Mercedes выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом. В результате водитель первого грузовика скончался на месте происшествия. Второй мужчина получил серьезные травмы. Его госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции огранизовали проверку.