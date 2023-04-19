Происшествия 19 апреля 2023, 15:50 Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Тольятти

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ДТП произошло в Тольятти на Лесопарковом шоссе. Там столкнулись два автомобиля. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

Авария случилась 18 апреля неподалеку от дома № 61. Водитель Mitsubishi Lancer выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Kalina, за рулем которого находился 51-летний мужчина. В результате владелец отечественной легковушки получил травмы. Ему назначили амбулаторное лечение.