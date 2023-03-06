Происшествия 06 марта 2023, 16:40 Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Ивановской области

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Серьезное ДТП произошло в Ивановской области. Там водитель легковой машины попытался совершить обгон и столкнулся с иномаркой на встречной полосе. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

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Авария случилась на трассе Шуя — Ковров — Нижний Новгород. Водитель ВАЗ-2112 попытался совершить обгон в запрещенном для этого месте, однако не рассчитал скорость движения и столкнулся с Honda Pilot. В результате водитель легковушки погиб на месте происшествия. Второй участник аварии выжил и получил несколько травм.