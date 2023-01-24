Происшествия 24 января 2023, 18:42 Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Екатеринбурге

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Серьезное ДТП произошло в Екатеринбурге на пересечении улиц Восточной и Первомайской. Там на встречной полосе столкнулись две машины. Об этом сообщил Е1 со ссылкой на сведения очевидицы.

Nissan под управлением женщины направлялся в сторону УПИ. В какой-то момент 70-летний водитель ВАЗ-2107 решил повернуть, однако не учел правила ПДД и столкнулся в лоб с иномаркой. Мужчина полностью признал свою вину.

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Информации о пострадавших не поступало. Машины увезли с помощью эвакуаторов, написал «Царьград».

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