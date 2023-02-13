Происшествия 13 февраля 2023, 15:48 Лобовое столкновение автомобилей в Ростовской области унесло жизни двоих человек

Читать 360tv в

Серьезное ДТП произошло в Ростовской области вчера, 12 февраля. Там столкнулись две отечественные легковушки. Об этом сообщил rostovgazeta.ru со ссылкой на данные УГИБДД по региону.

Авария произошла на трассе Шахты — Цимлянск. Водитель ВАЗ-2115 превысил допустимую скорость, из-за чего во время поворота не справился с управлением. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Kalina. В результате второй автомобиль улетел с дороги в кювет.

Реклама

Водитель ВАЗа и пассажир Lada погибли в больнице. Второй водитель также получил серьезные травмы.

Реклама