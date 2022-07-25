25 июля 2022, 16:45
Лобовое столкновение автомобилей произошло в Югре. Один человек погиб
Серьезное ДТП произошло на дорогах ХМАО. В результате один человек скончался. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на информационно-аналитический портал Ugra-news.
Авария случилась на 547 километре автодороги Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск 24 июля. Водитель Datsun превысил скорость и выехал на встречную полосу. В результате он столкнулся с машиной Toyota, которой управлял 47-летний мужчина.
Водитель первого авто погиб на месте. Водитель и пассажир Toyota получили травмы различной степени тяжести.