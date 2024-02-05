Происшествия 05 февраля 2024, 09:33 Лобовое стекло лопнуло у самолета во время рейса Хабаровск — Николаевск-на-Амуре «112»: вылетевший из Хабаровска самолет вернулся из-за лопнувшего стекла РИА «Новости»

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Вылетевший в Николаевск-на-Амуре самолет вернулся в Хабаровск и совершил аварийную посадку. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

После взлета у самолета авиакомпании «Аврора» лопнуло лобовое стекло, командир воздушного судна решил возвратиться в аэропорт Хабаровска.

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По данным канала, самолет смог успешно совершить аварийную посадку. На борту находились 69 пассажиров и четыре члена экипажа.

Ранее техническую неисправность обнаружили во время полета самолета, следовавшего рейсом Харбин — Якутск. Воздушное судно Sukhoi Superjet 100 совершило экстренную посадку в Якутии. Борт успешно приземлился, никто из пассажиров и экипажа не пострадал.

По информации МЧС, в багажном отсеке лайнера сработал дымовой датчик. Открытого огня не было, но спасатели зафиксировали запах дыма. С борта эвакуировали 39 человек. Началась доследственная проверка по части первой статьи «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».