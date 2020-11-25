Лобовое стекло автомобиля пробило ледяной глыбой прямо на ходу

Житель Владивостока получил порцию адреналина, когда прямо на ходу в лобовое стекло его машины влетела глыба льда с шедшего впереди автомобиля.

Как сообщает vostokmedia.com со ссылкой на комментарий пережившего ЧП мужчины, он ехал в автомобиле вместе со своей матерью, когда в лобовое стекло со стороны пассажира влетел большой ледяной кусок.

«Это просто жесть», — сообщил мужчина в соцсетях.

На его сообщение о произошедшем бурно отреагировали другие подписчики паблика. «Хорошо, что в машину, а не на голову», — написал один из них. Пользователи соцсети отметили что подобные ситуации, когда с крыш машин летят куски льда, не редкость.