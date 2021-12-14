Лобовое ДТП закончилось гибелью водителя в Волгоградской области

В Волгоградской области лобовое столкновение автомобилей LADA Priora и Nissan привело к гибели водителя. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru.

LADA под управлением 23-летнего водителя оказалась на встречной полосе, где в это время ехал Nissan. В результате столкновения водитель отечественного авто получил смертельные травмы и умер на месте. Находившиеся в иномарке водитель и четверо пассажиров получили травмы и были госпитализированы.