Происшествия 14 декабря 2022, 03:12 Лобовое ДТП унесло жизнь водителя в Ленинградской области

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Серьезное ДТП произошло неподалеку от деревни Новолисино в Тосненском районе Ленинградской области. Там случилось лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на аварийно-спасательную службу региона.

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Авария произошла на трассе М-10. Автомобиль Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел в Chery. В результате водитель первой машины скончался. Второго из автомобиля доставали спасатели. Мужчину передали сотрудникам скорой помощи.