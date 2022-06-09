ДТП с участием автомобиля Toyota Platz произошло на 778-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь». В результате случившегося погибла 46-летняя женщина, управлявшая иномаркой. Об этом написало ИА Nation News.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, водитель Toyota Platz выехала на полосу встречного движения, чтобы обогнать впереди идущий автомобиль, однако столкнулась с Honda Accord.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть женщины. О других пострадавших не сообщается.