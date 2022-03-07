ЛНР сообщила о пожаре на нефтебазе после обстрела со стороны украинских войск

Очевидцы сняли на видео сильный пожар на Луганской нефтебазе. По предварительной информации народной милиции ЛНР, возгорание произошло в результате «применения националистами тактического ракетного комплекса „Точка-У“».

О пожаре в своем Telegram сообщил представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник.

«ВСУ нанесли удар по Луганской нефтебазе! Прилет из чего-то тяжелого, возможно „Точка-У“, в район улицы Тельмана по нефтебазе. Пожар виден с большого расстояния. МЧС пытаются погасить пламя», — написал он.

Видео пожара также опубликовал «Луганскинформцентр». Кадры ЧП распространились в соцсетях.

Атака пришлась на район улицы Тельмана. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По данным ТАСС, пожарные приступили к тушению нефтебазы. Горят резервуары с топливом, есть угроза перехода огня на соседние с горящими резервуары. Информации о площади пожара и возможных жертвах пока нет.

Луганск на данный момент находится довольно далеко от линии фронта.