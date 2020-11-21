Льнокомбинат загорелся в Ивановской области. Видео

Крупный пожар произошел на Новописцовском льнокомбинате в Ивановской области. Огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

Сообщение о возгорании поступило в 00:39 мск. Загорелось действующее предприятие. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

По данным IvanovoNews, пожар начался в одном из цехов предприятия. С крыши огонь перекинулся на кровлю котельной и на линию электропередачи. Комбинат обесточили. Причина пожара выясняется.

Новописцовский льнокомбинат — старейшее текстильное предприятие области. Оно берет свое начало с двух льняных фабрик, основанных в деревне Писцово в 1869 году. С 2013 года на комбинате ведется модернизация. Компания производит хлопчатобумажные ткани — бязь, поплин, вафельное полотно.