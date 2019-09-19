Неизвестный открыл стрельбу по людям в Лос-Анджелесе

Как пишет RT, еще два человека пострадали. Мужчина и женщина с неопасными для жизни травмами были госпитализированы. ЧП произошло в 15:10 по местному времени (1:10 по Москве).

Злоумышленник скрылся с места происшествия. Полиция пока не сообщила, как выглядит преступник, но его поиски уже ведут.