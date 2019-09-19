  • Неизвестный открыл стрельбу по людям в Лос-Анджелесе

    19 сентября 2019, 04:38

    Наталья Жуковская

    Неизвестный открыл стрельбу по людям в пригороде Лос-Анджелеса, в результате которой скончалась 20-летняя девушка, сообщил телеканал NBC со ссылкой на местную полицию.
    Неизвестный открыл стрельбу по людям в Лос-Анджелесе

    Как пишет RT, еще два человека пострадали. Мужчина и женщина с неопасными для жизни травмами были госпитализированы. ЧП произошло в 15:10 по местному времени (1:10 по Москве).

    Злоумышленник скрылся с места происшествия. Полиция пока не сообщила, как выглядит преступник, но его поиски уже ведут.