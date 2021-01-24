«Люди живы»: в полиции уточнили информацию о ДТП в Новой Москве

Погибших при лобовом столкновении легковушек на Калужском шоссе в Новой Москве нет. Авария произошла не на 65-м, а на 45-м километре автотрассы, уточнили «360» в пресс-службе столичного главка МВД.

«Медики приехали, оказалось, что люди живы. Им оказывают срочную реанимационную помощь, они переданы медикам», — рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в ДТП на 65-м километре Калужского шоссе в Троицком административном округе Москвы погибли два человека. Еще двое получили травмы.

В МВД добавили, что машины врезались лоб в лоб. На месте аварии сейчас работают сотрудники ГИБДД, которые изучают обстоятельства столкновения автомобилей и устанавливают причину произошедшего.

Источник «360» уточнил, что двое пострадавших от госпитализации отказались.