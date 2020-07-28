Люди застряли на высоте многоэтажки на аттракционе в Ижевске

В Ижевске аттракцион «Тополь» замер на высоте многоэтажного дома. Люди около 20 минут провисели в воздухе. В пресс-службе парка имени Горького рассказали, что дело было не в поломке, а в настройке системы.

«Действительно, в понедельник аттракцион остановился на 22 минуты, и в самом деле этот случай был не первым, и подобные остановки абсолютно безопасны для всех, кто в этот момент находится на аттракционе. Так работает автоматическая система защиты от бокового ветра», — рассказал собеседник агентству РИА Новости. В пресс-службе отметили, что аттракцион «Тополь» из-за автоматических настроек можно считать «слишком безопасным».

Однако руководство намерено изменить настройки, чтобы аттракцион больше не зависал в воздухе. По словам пресс-службы парка, «Тополь» — новый аттракцион и один из самых популярных у горожан.

С максимальной высоты, который достигает «Тополь», можно увидеть весь город и Ижевский пруд. Установили аттракцион в конце прошлого сезон. За июль на нем уже покатались 10 тысяч гостей парка. Ранее «360» собрал топ-5 самых страшных поломок на аттракционах.