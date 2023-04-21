Эксклюзив 21 апреля 2023, 09:22 «Люди выбежали в чем были». Житель Волгограда рассказал о взрыве газа Житель Волгограда показал дом на улице Титова, в котором произошел взрыв газа

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Взрыв газа случился в Волгограде около четырех часов утра. Ударная волна выбила окна, стену, балконное ограждение и металлическую дверь. Никто не пострадал, рассказал «360» житель дома на улице Титова Кирилл Миролюбов.

«Взрыв был очень сильный. Как раз спал, время 04:09. Произошел сильный взрыв, вспышка. Проснулся, не понял, что происходит. Окна от взрыва открылись нараспашку, все попадало с подоконника», — сказал он.

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Мужчина выбежал на улицу, увидел горящие квартиры и вызвал экстренные службы. Они приехали быстро, в течение пяти минут. Полиция сразу оцепила место происшествия. Никого не подпускали к дому и не пускали в свои квартиры, люди грелись в патрульных автомобилях полиции и мобильных пунктах МЧС, пока газовые службы не обследовали все подъезды. Только потом стали пускать обратно.

«Люди выбежали в чем были, в халатах, босиком, а на улице еще прохладно. <…> Сейчас мне пришлось ехать к родственникам, так как дом полностью отключен от газоснабжения, электроснабжения», — сказал мужчина.

Взрыв газа произошел в третьем подъезде, он живет во втором. Пострадали три квартиры на втором третьем этажах, в одной из них частично обрушилось бетонное межкомнатное перекрытие. Огонь охватил три квартиры.

Кирилл Миролюбов рассказал, что пострадали два припаркованные напротив дома автомобиля. На один из них упало металлическое ограждение балкона. Металлическая дверь подъезда вылетела и пробила стоящий рядом магазин. Взрывная волна выбила все окна дома на улице Титова, 9 и двух соседних домов. Обошлось без жертв. Судьбу дома, по словам жильца, пока не решили — его могут признать аварийным или восстановить.

Главное управление МЧС России по Волгоградской области сообщило, что спасателей вызвали на пожар в многоквартирном доме на улице Титова. На втором этаже горели вещи на площади 20 квадратных метров. Пожарные расчеты потушили огонь в 05:20.