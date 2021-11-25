«Люди в шахту ходят не умирать». В профсоюзе угольщиков объяснили взрыв в Кузбассе сочетанием факторов

Аварии на шахтах возникают при стечении сразу нескольких обстоятельств. По каждому из них нужно искать причину и исправлять ситуацию, чтобы не допустить этого в дальнейшем. Об этом в беседе с «360» рассказал первый заместитель председателя профсоюза угольщиков Рубен Бадалов, комментируя гибель горняков на шахте «Листвяжная» в Кузбассе.

Эксперт отметил, что назвать причину взрыва пока невозможно. Окончательную точку в этом вопросе поставит расследование, которое проведут после спасения людей.

«Аварии возникают не сами по себе, а от осложнения некоторых ситуаций. Скорее всего в этой обстановке так и было. Было одно не столь опасное, второе, третье, которые объединились в один фактор», — не исключил Бадалов.

Он отметил, что самое главное не бросать обнаруженные недостатки, а привлечь все силы, чтобы их исправить, если есть такая возможность.

«Есть причины, связанные с горно-геологическими условиями, на которые напрямую мы повлиять не можем. Люди в шахту ходят не умирать, а работать и возвращаться домой», — отметил он.

Рубен Бадалов объяснил, что пока спасатели прекратили поиски из-за сильного задымления и угрозы взрыва. При этом он отметил, что сейчас решается главный вопрос — вытащить выживших горняков, остающихся под землей.

При этом он подчеркнул, что сами спасатели не могут каждый раз приходить на помощь шахтерам. Нужно просто не допускать возникновения ситуаций, которые приводят к обрушениям, пожарам и гибели горняков. Он отметил, что искать надо не виноватых в случившемся, а исправлять допущенные ошибки.

«По сути, они созданы искусственно, а почему они появились надо разбираться и не допускать этого в дальнейшем. Главное возмущение в том, что это надо еще суметь такое предприятие взорвать», — подчеркнул Рубен Бадалов.

Взрыв и последующий пожар произошли на шахте «Листвяжная» в Кузбассе в четверг, 25 ноября. В тот момент под землей находились 287 шахтеров. Вывести спасатели успели не всех. Власти Кузбасса подтвердили гибель 11 человек. В больницу доставили более 40 шахтеров, из которых состояние двоих оценили как тяжелое.

Под землей остались еще 45 горняков. Глава регионального главка МЧС Алексей Шульгин заявил, что самоспасательные наборы рассчитаны на три часа. Спасателей в шахту не отправляют, так как появилась угроза нового взрыва. По предварительным данным, причиной первой детонации стало возгорание угольной пыли. Власти Кузбасса объявили в регионе трехдневный траур в память о погибших.