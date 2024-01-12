Происшествия 12 января 2024, 23:25 Люди в масках увезли свердловского экс-силовика, который рассказал о трупах в чужой могиле Люди в масках увезли свердловского экс-силовика, заявившего о спрятанных трупах Freepik

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Вооруженные люди в масках увезли из дома в Свердловской области экс-участкового Юрия Золотко, который ранее обратился в Следственный комитет из-за трех спрятанных тел в чужой могиле. Об этом сообщила его супруга Кристина в беседе с E1.ru.

«Ворвались два человека в штатском и трое в масках с автоматами. Как будто опасного преступника приехали забирать. Они сказали Юрию, что они следователи и что возбуждено уголовное дело. Все это на глазах у маленького ребенка», — рассказала жена мужчины.

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По ее словам, неизвестные «гости» не показали подтверждающих документов. Куда именно увезли главу семейства, тоже неизвестно.

История продолжается еще с начала декабря прошлого года. Рабочие случайно обнаружили три трупа, когда копали могилу для покойницы. После находки они обратились в полицию, но там якобы попросили закопать тела еще глубже. Золотко обратился в СК и заявил, что его руководство скрывало случившееся. Потом мужчину уволили. По предварительной информации, против него возбудили уголовное дело.

Ранее два трупа нашли на заброшенной даче Иосифа Сталина в Мытищах. Причину смерти двух людей не раскрыли.