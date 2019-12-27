Люди в масках со стрельбой украли рюкзак с деньгами из машины в Москве

Три человека в масках и с оружием украли рюкзак с наличными из Audi на парковке около дома номер 5 на улице Кедрова в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Неизвестные подъехали на белой машине Infiniti без госномеров, выстрелили в стекло Audi и выкрали рюкзак.

Информацию о стрельбе и краже рюкзака подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Происшествие случилось около 15:30 по московскому времени. Сейчас устанавливается материальный ущерб пострадавших. Информация о раненых не поступала.

Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. Их сейчас разыскивает полиция.