27 декабря 2019, 17:04
Люди в масках со стрельбой украли рюкзак с деньгами из машины в Москве
Три человека в масках и с оружием украли рюкзак с наличными из Audi на парковке около дома номер 5 на улице Кедрова в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
Неизвестные подъехали на белой машине Infiniti без госномеров, выстрелили в стекло Audi и выкрали рюкзак.
Информацию о стрельбе и краже рюкзака подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Происшествие случилось около 15:30 по московскому времени. Сейчас устанавливается материальный ущерб пострадавших. Информация о раненых не поступала.
Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. Их сейчас разыскивает полиция.