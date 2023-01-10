Эксклюзив 10 января 2023, 17:37 «Люди поступили по-человечески». Отец застрявшего головой в эскалаторе ребенка рассказал о спасении Отец получившего травму мальчика на эскалаторе в Москве сообщил о состоянии ребенка

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Отец травмированного мальчика на эскалаторе станции МЦК «Окружная» рассказал «360» о самочувствии ребенка.

«Ребенку 9 января сделали операцию. Ждем выписки либо в конце этой недели, либо в начале следующей. Дальше будем наблюдать. В любом случае понадобится 45-60 дней для восстановления», — сообщил он.

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Также мужчина отметил, что один бы не справился с ситуацией.

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«Во-первых, тогда остановили эскалатор. Во-вторых, помогли пассажиры. Они прибежали и помогли его удержать. Люди поступили очень по-человечески», — поделился благодарный родитель.

При этом он добавил, что никаких комментариев по поводу возбуждения уголовного дела не будет давать, поскольку ведутся следственные мероприятия.

Инцидент произошел 3 января в Москве. 11-летний ребенок во время нахождения на эскалаторе положил голову на поручень, в результате его голову зажало между перилами и стеклянным ограждением.

Позже врачи диагностировали у мальчика перелом челюсти и височной кости, а также колотые раны.

СК России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.