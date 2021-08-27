Люди погибли при лобовом столкновении фур в Карелии

В Карелии лобовое столкновение двух тяжелых грузовиков закончилось гибелью людей. Об этом сообщил сайт karelinform.ru.

Авария произошла недалеко от Петрозаводска. По предварительным данным, один из грузовиков пошел на обгон и оказался на встречной полосе, где в это время ехал другой. При столкновении на скорости тяжелые машины превратились в груду искореженного металла.

Пока не известно точное число погибших. Очевидцы говорят о 2-3. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.